ЦСКА победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В воскресенье, 24 ноября, в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В составе победителей отличился Никола Влашич.

Футболисты ЦСКА набрали 33 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18-ю очками располагаются на 12-й позиции.

В 18-м туре ЦСКА на своем поле сыграет 2 декабря с тульским «Арсеналом». «Крылья Советов» 30 ноября на «Самара Арене» сыграют с «Уфой».

Андрей Сазонов