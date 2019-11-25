Частный сектор склоняют к образованию

Источником финансирования требуемого прироста расходов на образование как в развитых, так и в развивающихся странах должен стать частный бизнес. К такому выводу пришли участники прошедшего в Катаре Всемирного инновационного образовательного саммита (WISE). По подсчетам экспертов, Россия в процентах к ВВП тратит на образование примерно столько, сколько в среднем страны ОЭСР. Однако в абсолютных цифрах траты на эту сферу в расчете на одного человека как у государственного, так и частного сектора в России многократно ниже, чем у мировых лидеров.

На завершившемся в столице Катара Дохе Всемирном инновационном образовательном саммите (WISE) искали способы улучшения качества человеческого капитала. Один из основных сделанных выводов — модернизация образования в развивающихся странах невозможна без привлечения частных инвестиций. «Для развития человеческого капитала Всемирный банк рекомендует тратить на образование не менее 5% ВВП страны. Однако обеспечить такой уровень расходов целиком из государственных источников сложно, особенно в развивающихся странах»,— заявила глава некоммерческой организации «Женское образование» Сафина Хусейн. Она посетовала на то, что образование остается одной из наиболее консервативных сфер: «Если вы поместите учителя из позапрошлого века в современную школу, он, скорее всего, сможет в ней работать. В случае, например, с врачом это невозможно».

Доминирование традиционного подхода к образованию в школах и университетах не позволяет государству инвестировать в инновационные проекты обучения, согласилась глава фонда «Образование для Африки и Ближнего Востока» Амель Карбул. Поэтому эту функцию должен взять на себя частный бизнес, согласились участники форума. «Зачастую компании лучше понимают, какие навыки востребованы на современном рынке труда и могут помочь молодым специалистам избежать разрыва между своими требованиями и нормами обучения»,— отметила Бет Ю, возглавляющая благотворительный фонд Джека Ма.

Деньги компаний в сферу образования могут привлечь проекты государственно-частного партнерства. По словам Амель Карбул, в этом случае частные инвесторы не только получают надежного партнера, но и могут делать процесс расходования государственных средств более эффективным: «Частный бизнес, в отличие от правительства, всегда ориентирован на четкий результат. Если применять его подходы, то эффективность расходов государственных средств тоже возрастет».

По мнению сооснователя Московской школы управления «Сколково» Рубена Варданяна, при выборе объекта для инвестиций частному бизнесу лучше ориентироваться на локальные проекты. «В Армении нам удалось создать одну из лучших в мире школ (с учетом результатов ее учеников) за счет сфокусированных вложений. Но если бы мы распределили эти инвестиции по всей системе образования, денег в школах хватило бы только на замену туалетов»,— отметил он.

Сейчас, по оценкам ОЭСР, именно образование является одним из основных драйверов повышения качества человеческого капитала. Так, уровень занятости среди специалистов с высшим образованием в среднем на 9 процентных пунктов выше, чем у их коллег с полным средним. Они зарабатывают на 38% больше уже в возрасте 25–34 лет, и далее этот разрыв только увеличивается: по достижении 45–54 лет разница в заработке специалистов с высшим и средним образованием составляет уже 70%.

Даже вполне обеспеченные страны ОЭСР тратят на образование в среднем не более 4% ВВП. В России уровень таких расходов в 2020 году, как ранее заявлял замминистра финансов Юрий Зубарев, должен достичь сопоставимого уровня в 3,8% ВВП. Но, по оценке онлайн-школы Skyeng, в пересчете на душу населения на каждого россиянина приходится лишь $240 в год трат на образование, что сопоставимо с показателями ЮАР ($290 на человека) и Колумбии ($236). Самые же высокие траты государства на образование граждан в Норвегии ($4,6 тыс. на человека в год), Швейцарии ($3,65 тыс.) и Дании ($3,3 тыс.). При этом размер вложений в эту сферу частного сектора в РФ составляет только $47, что сопоставимо с уровнем Греции ($57). Лидеры здесь — США и Австралия (по $1,1 тыс. на человека в год), Великобритания — $830, Канада и Новая Зеландия — $665 и $608 соответственно.

Анастасия Мануйлова, Доха