Вертолет «Ямала» совершил жесткую посадку в Ново-Портовском месторождении

Сегодня в 11 часов 25 минут в Ново-Портовском месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал». Он выполнял вахтовый рейс в Новый Уренгой. «По предварительным данным, после взлета воздушного судна с Ново-Портовского месторождения у вертолета отказал хвостовой двигатель. Вследствие инцидента у воздушного судна повреждена хвостовая балка и шасси»,— сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР, следователи которого проводят доследственную проверку.

На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Они не пострадали.

По факту авиаинцидента проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также проводит Новоуренгойская транспортная прокуратура.

Ново-Портовское месторождение углеводородов разрабатывает ООО «Газпромнефть-Ямал». Оно расположено в Ямальском районе на полуострове Ямал, в 30 км от побережья Обской губы.