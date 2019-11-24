Баскетболистки УГМК вышли в финал Кубка России, обыграв «Надежду»

Баскетбольный клуб УГМК в гостях переиграл в полуфинальной встрече Кубка России оренбургскую «Надежду». Матч завершился со счетом 61:80.

В составе УГМК дабл-даблами отметились Мария Вадеева — 20 очков, 15 подборов и Раиса Мусина — 19 очков, 17 подборов. Двузначные показатели результативности также заработали Евгения Белякова — 16 очков и Джамирра Фолкнер — 14 очков, сообщает пресс-служба клуба. В составе соперника 21 очко заработала Анастасия Шилова, Дарья Намок — 16 очков.

В финале Кубка России 22 декабря УГМК встретится с победителем полуфинального матча между курским «Динамо» и новосибирским «Динамо».

Напомним, УГМК — действующий чемпион Евролиги и России.