Папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

Папой римский Франциск призвал мир избавиться от ядерного оружия, назвав обладание им аморальным, а использование — преступлением против всего живого. Заявление прозвучало в ходе посещения понтификом двух японских городов, на которые были сброшены атомные бомбы. Папа римский посетил «нулевые отметки» — эпицентры ядерных взрывов — Хиросимы и Нагасаки.

«Здесь, в огненной вспышке, исчезли множество мужчин и женщин, растворились мечты и надежда. Остались лишь тени и тишина»,— приводит Reuters выдержку из выступления понтифика у Мемориала мира в Хиросиме.