На холме трава

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил билль о декриминализации и налогообложении марихуаны на федеральном уровне. На Капитолийском холме продолжат обсуждение законопроекта.

Во время голосования в юридическом комитете в минувшую среду билль был поддержан 24 голосами против 10. Общенациональная организация по реформе законов в отношении марихуаны (National Organization for the Reform of Marijuana Laws, NORML) назвала законопроект «главной марихуановой новостью года». У билля 50 спонсоров, в том числе Элизабет Уоррен, Камала Харрис и Кори Букер, претендующие на выдвижение в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

К настоящему моменту только 11 штатов США и округ Колумбия легализовали марихуану для рекреационного использования. Медицинская марихуана, получаемая по рецепту врача, легализована в 33 штатах и столичном округе. Согласно данным последнего опроса общественного мнения, проведенного Pew Research Center в этом ноябре, 67% взрослых американцев выступают за легализацию марихуаны. Это самый высокий показатель за всю историю изучения вопроса.

В случае, если билль станет законом, его действие будет распространяться на всю территорию США.

Марихуана будет исключена из списка номер один Закона о контролируемых веществах, то есть перестанет считаться запрещенным наркотиком. В упомянутом списке в настоящее время находятся такие вещества, как героин и экстази.

Если законопроект обретет силу закона, каждый штат получит возможность самостоятельно определять политику в отношении марихуаны; снять судимости с лиц, привлекавшихся к ответственности за мелкие нарушения, связанные с марихуаной; позволить Министерству по делам ветеранов рекомендовать каннабис военнослужащим; установить пятипроцентный налог на продукты с содержанием каннабиса, а полученные средства направить на обучение новым трудовым специальностям, юридическую помощь и другие услуги людям, пострадавшим от войны с наркотиками. Под пострадавшими имеются в виду прежде всего представители расовых меньшинств, которые, по статистике, непропорционально чаще привлекаются к уголовной ответственности за преступления, связанные с марихуаной. Глава юридического комитета Джеральд Надлер, представляя билль на обсуждение, заявил: «Криминализация марихуаны была ошибкой. Расовый дисбаланс в применении законов о марихуане лишь усугубил ситуацию, вызвав серьезные последствия, в частности, среди меньшинств».

Дата обсуждения законопроекта всей палатой представителей пока не назначена.

За легализацию марихуаны выступают в основном демократы, против — республиканцы.

Это было заметно уже по голосованию в юридическом комитете. Из 24 проголосовавших за было только двое представителей Республиканской партии.

Поскольку демократы обладают в палате большинством, шансы на одобрение билля в ней высоки. Гораздо сложнее будет провести законопроект через Сенат, который контролируют республиканцы, а лидер сенатского большинства Митч Макконнел является убежденным противником легализации марихуаны. Но если в будущем году контроль над Сенатом получат демократы, то их лидером сенатского большинства станет Чак Шумер, поддерживающий предлагаемые послабления.

Из всех кандидатов в президенты от Демократической партии против легализации марихуаны высказывается лишь один. Этот бывший вице-президент США Джо Байден — неделю назад он заявил, что пока нет достаточных доказательств того, что марихуана не является «входными воротами», через которые пролегает путь к употреблению других наркотиков. Другой кандидат от демократов Кори Букер посмеялся над Байденом, заявив, что тот, произнося эти слова, видимо, был под кайфом.

После того как стали известны итоги голосования в юридическом комитете Палаты представителей, на фондовой бирже на 8–15% выросли курсы акций компаний, которые по роду своей деятельности так или иначе связаны с марихуаной.

Алексей Алексеев