Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow. Размер штрафа — 500 руб. каждому. Noize MC рассказал, что полиция отпустила его в районе четырех часов утра.

23 ноября на стадионе ЦСКА состоялось их выступление. Это был формат саундклэш-баттла. Исполнителей оштрафовали после завершения мероприятия.

По законодательству, за выступления, где присутствует нецензурная лексика, музыкантам может грозить штраф до 2,5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

В конце 2018 года продюсер Игорь Матвиенко предложил ввести в соцсетях специальную маркировку музыкальных произведений, в которых используется нецензурная лексика. В том году был отменен ряд концертов, в частности, рэпера Хаски, певицы Монеточки, подростковой поп-группы «Френдзона», группы IC3PEAK.