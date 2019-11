С точностью до ноты

В рамках турне, затеянного несколько лет назад в честь 30-летия альбома «Hunting High And Low» (1985), в Crocus City Hall выступила норвежская группа A-ha. Концерт в Москве стал последним в этой серии выступлений. Борис Барабанов заново пережил впечатления своей юности и получил бонус в виде совсем новой песни.

A-ha — группа, которая по количеству распадов, прощаний и камбэков может соперничать со Scorpions. Формально норвежское трио уходило со сцены дважды. После первого распада, в конце 1990-х, A-ha вернулись на сцену в потрясающей форме и выпустили немало хитов на все времена, которые звучат по радио не реже «Take On Me» и «Hunting High And Low». О втором пришествии было объявлено в 2014 году. Группа сообщила о намерении отпраздновать 30-летие дебютного альбома «Hunting High And Low» на фестивале Rock In Rio. Однако вскоре стало известно о том, что коллектив готовит новый студийный альбом «Cast In Steel» и вот после его выпуска уже окончательно закончит свое существование. Но за студийным альбомом последовал акустический, записанный для серии «MTV Unplugged», за ним тур, потом другой, и, наконец, группа решила играть на концертах альбом «Hunting High And Low» целиком, от первой до последней ноты.

О том, что A-ha приедут с этой программой в Россию, было объявлено больше года назад. Билеты распродавались с рекордной скоростью. A-ha относятся в России к числу «народных» групп, аншлаг им обеспечен всегда. Тем более что эту программу норвежские музыканты сделали специально для относительно небольших крытых залов. «Относительно небольших» — в том смысле, что в Москве, например, им всегда был гарантирован полный СК «Олимпийский», а собрать Crocus City Hall и вовсе не было проблемой.

Решение играть все песни альбома «Hunting High And Low» в том же порядке, что и на пластинке, было чревато нарушением непреложных правил концертного ремесла.

Главный хит A-ha «Take On Me» идет на записи первым, но на концертах по всем правилам его должны были играть в конце. В новом шоу A-ha с этой песни начинали. Точнее, эта песня следовала сразу за увертюрой — анимированным мини-фильмом «Commuter» режиссера Майкла Паттерсона. Для 1984 года это была революционная работа — карандашная графика, превращающаяся в живых персонажей-музыкантов. A-ha использовали эту технологию в клипе «Take On Me», а потом взяли целые фрагменты «Commuter» в ролик «Train of Thought». Песня «Train of Thought» была исполнена на концерте второй, то есть группа сразу погрузила фанатов в атмосферу и мифологию своей дебютной работы.

Судя по откликам в соцсетях, решение отыграть «Hunting High And Low» в первозданном виде не всем зрителям понравилось на сто процентов. Несмотря на статус одной из главных записей синти-попа и поп-музыки как таковой, альбом не состоит целиком из хитов. И если для ядра фанатской общественности ценно все, что делают кумиры, то менее погруженная в тему публика явно ждала более разнообразного материала. Однако A-ha выдержали концепцию, а отыграв десять песен альбома, объявили антракт.

Антракт на большом поп-концерте — вещь редкая, и это еще одно нарушение заведенного порядка. На такое нарушение отважились американские кантри-рокеры The Eagles, единственный раз выступавшие в Москве. Группа устроила антракт в «Олимпийском», а первой песней во втором отделении сыграла «Hotel California» — ту песню, ради которой все пришли. Не лучший драматургический ход.

Тем не менее A-ha сочли нужным сделать паузу после обязательной программы. А вернувшись, выдали обойму хитов разных лет с акцентом на шлягеры 1980-х и бис, состоявший из «Scoundrel Days» и «The Living Daylights». Вокал Мортена Харкета был выше всяких похвал. Эта фраза повторяется в “Ъ” из репортажа в репортаж после каждого приезда A-ha в Россию, но певец не молодеет, к тому же турне у группы очень напряженное, концерты каждые два дня. Так что каждый раз хочется пожелать Мортену Харкету вечной юности, символом которой стали его вокальные партии. Не новость и то, что 60-летний фронтмен редко общается с публикой, а роль конферансье берет на себя клавишник Магне Фурухольмен.

Подарком для москвичей была новая песня A-ha «Digital River». В концертную программу она вошла только в нынешнем турне, месяц назад. Цифрового релиза еще не было, услышать ее можно только на концертах. «Digital River» — золотой стандарт A-ha, мелодичный стадионный гимн с отточенной аранжировкой, способствующей хоровому исполнению. И в фанатском секторе многие зрители уже знали ее слова. Главным в ее исполнении было не качество или содержание, а сам факт — A-ha продолжают писать новую музыку, причем именно такую, какая нравится фанатам и какую не стыдно играть вслед за классическим альбомом «Hunting High And Low». Однако полноценные альбомы группа в ближайшее время записывать не собирается. А на сцену будет выходить разве что ради того, чтобы освежить в памяти классический репертуар.