Деонтею Уайлдеру хватило удара

Один из самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе — повторный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером и доставшим ему в прошлом году кучу проблем Луисом Ортисом оказался довольно специфическим зрелищем. Шесть раундов на ринге царили тоска и скука, а Уайлдер не делал ровным счетом ничего, чтобы выиграть матч. Зато первое же хорошее попадание американца справа в седьмом раунде отправило кубинца в нокаут.

Этот бой, конечно, получился очень необычным. Причины ждать его с особенным нетерпением, настраиваться на кровавое зрелище смотрелись вескими. В марте прошлого года эти два боксера — неуязвимый гигант Деонтей Уайлдер и ветеран Луис Ортис — выдали классный поединок. Уайлдер успел в нем побывать на грани даже не нокдауна, а нокаута, но пережил катастрофически неудачный отрезок, восстановился и уничтожил оказавшегося жутко неудобным оппонентом Ортиса.

На этот раз публика на трибунах арены MGM Grand в Лас-Вегасе долго была вынуждена наблюдать нечто такое, что наверняка заставляло некоторых из зрителей жалеть о потраченных на билет деньгах и негодовать по поводу того, как бойцы отрабатывают свои громадные гонорары (по данным ESPN, чемпионский составлял $20 млн, претендентский — $7 млн). О том, что происходило на ринге, прекрасно рассказывает статистика ударов. В среднем на двоих Уайлдер и Ортис доносили до цели меньше десяти за раунд. Тех, что называют power — силовыми, акцентированными,— вообще было кот наплакал, около четырех с половиной десятков. Ритм же боя вполне соответствовал представлениям о том, как танцуют седовласые пары на вечеринках для тех, кому за 70.

Удивительнее всего было наблюдать за Деонтеем Уайлдером. Американский герой выглядел человеком, которому абсолютно наплевать на то, к какому результату вырулит этот бой, что будет с его чемпионским статусом. Луис Ортис делал мало для того, чтобы выиграть поединок, он — почти ничего. Отрезки, отработанные с ленцой, без энтузиазма — такая, можно сказать, фирменная черта Уайлдера. Но в данном случае это было какое-то возведенное в абсолют равнодушие, миролюбие. В общем, по итогам шести раундов — половины боя — он проигрывал, и проигрывал прилично: на двух судейских картах преимущество Ортиса исчислялось четырьмя баллами, на третьей — двумя.

И тут грянул гром. В концовке седьмого раунда вроде бы не слишком-то собиравшийся повышать градус жесткости Деонтей Уайлдер вслед за джебом наконец как следует пальнул правой, и врезавшийся в голову Луиса Ортиса кулак свалил претендента на пол. Потом Ортис рассказывал, что слышал счет, но ему показалось, что рефери Кенни Бэйлесс вел его чересчур быстро, и поэтому он подняться не успел. Впечатление с противоположной от канатов стороны было, конечно, иным: нокаут был настолько глубоким, что и счет-то открывать не имело особого смысла.

Так главный «панчер» современного супертяжелого веса в десятый раз защитил титул WBC, а интриги с его следующим выступлением, видимо, нет никакой. В команде Деонтея Уайлдера никогда не скрывали, что повторный бой с Ортисом — это для чемпиона «разогрев» перед повторным боем с куда более популярным и выгодным с коммерческой точки зрения бойцом. Речь идет об экстравагантном британце Тайсоне Фьюри. Более того, названа предварительная дата такого боя — 22 февраля 2020 года. Местом его проведения должен стать тот же MGM Grand.

Впервые Уайлдер дрался с Фьюри в декабре прошлого года. И это был шикарный по сюжету матч. В нем британец проявил чудеса живучести, переживая нокдауны, а на исходе поединка здорово потрепал чемпиона, добившись ничьей, которую эксперты считали колоссальным для него достижением: британец не так давно вернулся на ринг после допинговой дисквалификации и все еще мучительно избавлялся от лишнего веса.

Алексей Доспехов