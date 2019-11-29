Спрос на ученье

Cейчас в школах работает около 1,3 млн учителей, при этом дефицит кадров оценивается на уровне 10–11%, а через 10 лет нехватка учителей может составить около 190 тыс. человек, считают в Минпросвещения. И если бизнес в рамках своей корпоративной социальной ответственности может построить школы, то государство должно обеспечить кадры. Однако складывающуюся ситуацию уже называют национальной бедой.

Эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования» периодически проводят опрос педагогов большинства регионов страны с целью мониторинга ситуации с кадровым составом в школах. Последний такой опрос проводился во втором квартале 2019 года. По его результатам, доля респондентов, сообщающих о нехватке в их школе педагогов-предметников, выросла с 48 до 51% за год. По данным опроса, перечень дефицитных специальностей возглавляют учителя математики и русского и иностранных языков.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в апреле 2019 года на международной конференции по проблемам развития экономики и общества упомянула также об ощутимой нехватке преподавателей информатики. При этом ежегодно ситуация только усугубляется: как показывал опрос ОНФ 2019 года, четверть учителей уже приняли решение об увольнении в ближайшее время и еще 18% думают о смене работы.

Основные причины увольнения, называемые респондентами,— это невысокий уровень заработной платы, несистемность и непрогнозируемость стимулирующих выплат. Не устраивает учителей и постоянно возрастающий объем задач, не связанных непосредственно с процессом обучения детей. Кроме того, учителя отметили негласный приказ муниципальных чиновников не нанимать новых сотрудников взамен уволившихся, преследующий цель повышения среднего уровня заработной платы учителей. Повышение доходов педагогов за счет кратного увеличения нагрузки становится не методом материального стимулирования, а причиной выгорания и ухода специалистов.

Отток учителей и нежелание выпускников вузов работать в государственных школах, несомненно, приводит к старению педсостава: госпожа Васильева на пленарном заседании съезда учителей сельских школ в ноябре 2019 года рассказала, что на текущий день треть от всех российских учителей — люди пенсионного (23%) или предпенсионного возраста (19%). Численность педагогов в возрасте 22–25 лет едва достигает 5,5%. По данным Росстата, количество педагогов в стране сократилось с 1,4 млн человек в 2000 году до 1,2 млн в 2018 году.

Учительница дефицитная моя

По данным Минпросвещения, в последние годы растет количество учеников на одного учителя. Так, в 2017 году на одного педагога приходилось 13,7 обучающихся, в 2018 году — 14, в 2019 году — 14,9. Такая динамика может привести к дефициту учителей-предметников в размере 188,7 тыс. человек к 2029 году, считают в ведомстве. При этом, как отмечают эксперты ОНФ, нацпроект «Образование», по которому заложено создание 230 тыс. новых мест для учеников к 2024 году, не предусматривает мероприятий по сокращению диспропорции между количествами школьников и учителей.

В то же время частные и негосударственные образовательные учреждения на нехватку педагогов жалуются намного реже, но все равно сталкиваются с дефицитом кадров — управленческих. «Общаясь с коллегами из других частных образовательных учреждений, я отчетливо вижу, что есть дефицит квалифицированных управленцев — специалистов, которые понимают специфику образовательного сектора, а также имеют подготовку в области финансов, маркетинга, юриспруденции, госрегулирования, трудового законодательства и обладают управленческими навыками. Бонус, если такой специалист знает иностранный язык, так как образование, как и другие отрасли, все больше интернационализируется. Причина дефицита таких кадров проста: целенаправленно таких специалистов никто не готовит. В основном люди набирают вышеуказанные навыки в процессе работы и через посещение курсов повышения квалификации»,— рассказала Холли Робертс, заведующая частным детским садом и его соосновательница.

Несмотря на национальный масштаб проблемы дефицита педагогических кадров, эксперты отмечают, что нацпроект «Образование» не предусматривает мер, направленных на кардинальное изменение ситуации.

Качественный прирост

Зато вопросам уровня подготовки учителей в последние годы уделяется самое пристальное внимание. «Сегодня в России предпринимаются беспрецедентные меры по развитию системы внеурочных занятий. В рамках нацпроекта "Образование" создаются сразу несколько вертикалей дополнительного образования: "Кванториумы", "Точки роста", "IT-кубы", инженерные классы, центры технического творчества и многое другое. В рамках всех новых проектов ведется переподготовка преподавателей, а это, как правило, учителя из самых обычных школ»,— отмечает директор центра трансформации образования одной из московских школ управления Ольга Назайкинская.

По информации Татьяны Ворожцовой из Фонда новых форм развития образования, к концу текущего года откроются около 50 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего», а к 2024 году — еще 175. В 2019 году уже 16 тыс. учителей пройдут курсы профмастерства. Для повышения квалификации учителей сельских школ открыто более 2 тыс. центров «Точка роста». Кроме того, учителя сельских школ осваивают современные технологии обучения и воспитания на базе детских технопарков «Кванториум». Более 2,5 тыс. педагогов прошли переподготовку во время 46 образовательных сессий в 21 субъекте РФ.

Госпожа Назайкинская надеется, что обновленные навыки и качественно иной опыт построения учебного процесса преподаватели принесут в привычные классы, что должно повысить уровень преподавания в средней школе. Уже сейчас, согласно результатам исследовательского спецпроекта НАФИ «Цифровая грамотность и ИКТ-компетенции российских педагогов», проведенного летом 2019 года, уровень цифровой грамотности учителей школ и преподавателей вузов превышает уровень их учеников и студентов. Практически все учителя пользуются интернетом, а 59% — соцсетями.

Не стоит недооценивать теоретические и практические наработки российской педагогики, считает Ольга Назайкинская. У нас есть масса примеров успешного применения авторских методик в школах — частных и государственных. Педагогические колледжи и вузы непрерывно меняются: они совершенствуют программы, рассматривают новые подходы и методики. Сейчас в принципе нет проблем с получением знаний: доступна любая литература, существует множество программ повышения квалификации внутри страны, ведущие вузы, в том числе и зарубежные, предлагают пройти дистанционное обучение за очень небольшие деньги, а иногда даже бесплатно.

Однако есть фактор, который может нивелировать успехи в повышении уровня педагогов,— это сама школьная система. Госпожа Назайкинская отмечает, что, с одной стороны, она всегда инертна, не только в России, но и во всех странах, где есть государственные школы. С другой стороны, мир стремительно меняется: это касается трансформации технологий, социальных вопросов, ценностей. «Сегодня нужно принять как факт: мы больше никогда не сможем сформулировать единую всеобъемлющую концепцию школы, которая устроила бы всех. Этому просто нет места в современном мире. Наступает время особенных школ, имеющих свой индивидуальный замысел и готовых меняться в зависимости от требований времени»,— считает эксперт.

Такое изменение школьной системы и адаптация ее к реалиям современности потребует серьезного пересмотра роли и необходимых компетенций преподавателей. И, конечно, для того, чтобы новые знания, компетенции, педагогические методики было кому применять, необходимо всерьез и целенаправленно заняться вопросом устранения дефицита педагогических кадров, заключают эксперты.

Светлана Попова