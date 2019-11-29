Партнерство с вечным

Эндаумент-фонды музеев — это целевой капитал некоммерческой организации, сформированный из пожертвований и имущества. Наличие такого фонда — обычная практика для больших музеев, таких как Лувр, Metropolitan Museum of Art, British Museum, Эрмитаж. В свою очередь спонсорская поддержка, которую оказывают корпорации российским музеям, позволяет проводить приемы в их залах. В партнерстве бизнеса и искусства разбиралась Яна Войцеховская.

Как правило, светские мероприятия проходят в музеях в рамках партнерства компаний и института: поддерживая события или выставки, пополняя эндаумент-фонды или делая благотворительные пожертвования, корпорации получают доступ к залам, говорит собеседник в event-индустрии. Вклад в развитие музея может быть внесен как в денежном выражении, так и в необходимых музею материалах, оборудовании, услугах и работах, добавляет координатор Клуба друзей Эрмитажа Евгений Федоров.

Например, в 2012 году журналисты получили приглашение на вечер одной из юридических фирм в Эрмитаже в связи с «представлением отреставрированной "Вазочки из горного хрусталя с васильками и колосьями овса" работы фирмы Карла Фаберже», а также в честь празднования 20-летия одной из крупных фирм Петербурга. А в 2015 году немецкий ювелирный дом предоставил в дар музею рояль, гостям вечера провели экскурсию по Главному штабу. Один из крупнейших банков РФ в качестве меценатской деятельности пополняет коллекции музеев: так, финансовая организация выкупила у частных коллекционеров архив семьи Романовых для музея-заповедника «Царское Село» и коллекционную вазу для музея-заповедника «Павловск».

Как стать меценатом

Основой формирования Фонда целевого капитала Эрмитажа стало пожертвование Владимира Потанина ($5 млн). Среди крупных жертвователей фонда французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши, банки, транспортные, машиностроительные и пищевые предприятия — всего около 135 различных компаний. Целевой капитал Эрмитажа за 2017 год составил 342 млн рублей (последние данные).

Фонд развития Русского музея включает около 85 организаций, среди которых телекоммуникационные, нефтегазовые, инвестиционные, горнодобывающие и золотодобывающие компании. Финансовых отчетов по использованию средств в открытом доступе музей не размещает. Для сравнения, эндаумент-фонд Metropolitan Museum of Art — $1,7 млрд, Лувра — $216 млн, British Museum — £111 млн (данные Bloomberg).

Минимальный размер пожертвования для вступления в Клуб друзей Эрмитажа в качестве корпоративного спонсора составляет $2 тыс. (в рублях по курсу ЦБ), сообщили в музее. Ежегодный взнос в клуб Русского музея стартует от €2 тыс. (статус «Пожертвование», взнос в рублях по курсу ЦБ) и доходит до €50 тыс. (статус «Филантроп»). Статус «Покровитель» приобретает лицо, вкладывающее от €100 тыс. Крупный российский банк не раз приглашал журналистов на показ выставок в Русский музей. В 2016 году проходила выставка «Лев Бакст. 1866–1924», в 2017 году — выставка «Василий Васильевич Верещагин. К 175-летию со дня рождения». Сами приемы компаний не проходят в залах музея, есть административные комнаты и кабинеты в здании, где организуется мероприятие, говорят в одном из агентств, организующих приемы. «А уже во время вечера с музейным сотрудником можно осмотреть часть коллекции»,— добавляет организатор.

Корпоративное членство в Российском этнографическом музее оплачивается через ежегодные взносы от 30 тыс. до 150 тыс. рублей. Музей принимает вклад в виде как прямого финансирования, так и льгот на обслуживание, технические услуги, поставки оборудования для нужд музея и ремонтно-строительные работы. Максимальный взнос позволяет проводить мероприятия в кинозале, выставочных залах, в том числе и Мраморном зале, говорится на сайте музея. Музей активно поддерживают ювелирные холдинги. В 2014 году юбилей в Этнографическом музее праздновала одна из российских ювелирных компаний. За год до этого в залах отмечала свое 20-летие одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России.

Особенное время в году для петербургских музеев — ежегодный Петербургский международный экономический форум в начале июня. Компании и банки устраивают приемы в Шуваловском дворце, в котором расположен музей Фаберже, в здании Биржи у Ростральных колонн, в Екатерининском дворце, в Эрмитаже, в Михайловском замке, в Павловске.

Собеседники издания отмечают, что как такового рынка аренды музейных залов не существует. Провести мероприятие в музее могут его партнеры и спонсоры. Приемы компаний во дворцах и музеях — распространенная мировая практика и взаимовыгодное партнерство, говорят источники в event-индустрии. Критерий соответствия корпорации музею очень важен, говорит представитель одного агентств. Компании, которые устраивают такие мероприятия, чаще всего друзья музея, а не организации, которым захотелось оплатить на вечер музейный зал. «Музеи заинтересованы в том, чтобы партнер не был разовым, а приходил со своим видением поддержки музея. Клуб друзей музея — это пул корпоративных и индивидуальных спонсоров. Они и становятся первыми претендентами на совместное мероприятие с музеем»,— заключает собеседник издания.

Почасовая аренда

Ряд музеев предлагает услуги аренды по прозрачному механизму и прайс-листу, размещенному в публичном доступе. Мероприятие можно организовать в атриуме Петропавловской крепости, галерее музея современного искусства «Эрарта», Большом Петергофском дворце, Инженерном замке, Мраморном дворце, а также Шереметевском, Шуваловском и Юсуповском дворцах. С одними можно заключить прямой договор аренды, с другими, и это в основном государственные музеи, действует «соглашение на проведение мероприятий культурного характера».

Среди «гостеприимных» музеев собеседники называют Русский с его Мраморным дворцом, Константиновский дворец, Эрмитаж, Юсуповский дворец, Петергоф. Доходы некоторых музеев от проведения мероприятий не превышают 2,3% от общих средств, зарабатываемых институтом, приводит пример собеседник издания. Деньги направляются на развитие музея, приобретение оргтехники, изготовление сувенирной продукции, надбавки к зарплатам сотрудников музея.

По данным комитета по культуре Санкт-Петербурга, право на организацию мероприятий в музее определяется Гражданским кодексом. Музей может распоряжаться имуществом с согласия собственника (КИО или Минкульт). От полученных доходов производится уплата НДС в бюджет. При этом доходы музея от этой деятельности учитываются, но не являются определяющими при предоставлении субсидий, сообщили в ведомстве.

В музее Арктики и Антарктики, Музее политической истории России, Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамере), музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на запрос издания сообщили, что услуги сдачи в аренду своих помещений в учреждениях нет, но мероприятие в формате совместной с музеем деятельности провести возможно. «У нас бывают общие партнерские проекты с другими организациями, совместная деятельность — но не аренда»,— пояснили в одном из музеев.

Стоимость проведения мероприятия в Русском музее колеблется от 100 тыс. до 1 млн рублей, эта сумма составляет не более 5% от общего дохода, сообщили в музее. Эрмитаж действует на основании устава, в котором музею разрешается оказывать услуги за плату, если деятельность связана с организацией социально-культурных мероприятий. Условие музея: партнеры должны соответствовать «высоким критериям и традициям Эрмитажа», говорит начальник службы развития музея Екатерина Сираканян. Все мероприятия в Эрмитаже проходят на основании договора, финансовые условия не раскрываются, средства от этой деятельности используются в целях развития музея, подчеркивает Сираканян.

Юсуповский дворец предлагает в аренду 14 помещений, вместимостью от 200 человек (445 кв. м — Белоколонный зал) до 10 человек (25 кв. м, буфетная при театре), парадный двор (2600 кв. м) и конюшенный флигель (общая площадь 400 кв. м). Стоимость аренды Белоколонного зала на вечер — €4,6 тыс. В 2012 году прием для клиентов здесь проводило региональное отделение одного из крупнейших банков, в концертной программе было 13 произведений.

Средняя ставка аренды залов во дворцах Петербурга составляет около 300 тыс. рублей. Провести концерт (около трех часов) в Шереметевском дворце стоит около 40 тыс. рублей. Музей Фаберже, открытый в Шуваловском дворце в 2013 году, может предоставить помещения для мероприятия на целый день, но в большинстве случаев арендаторы выбирают вечерний режим — после закрытия музея, сообщил представитель музея. Сдается Большой зал дворца, который вмещает 200 человек, и внутренний двор. Есть ряд критериев, которые выставляет каждый музей для себя: например, ограничение на проведение свадеб, использование свечей и другие запреты. «Свадебные» услуги предлагает Этнографический музей: «Время свадеб», «Семья и брак в традиционной культуре», «Величавые обряды». В программы входит театрализованное представление, экскурсии, фотосессия в Мраморном зале. Стоимость варьируется от 15 тыс. рублей до 45 тыс. рублей.

Конечная цель проведения подобных мероприятий — это просветительская и фандрайзинговая деятельность музея, говорит госпожа Сираканян. «Именно на таких приемах и встречах родились многие спонсорские и партнерские проекты. Это позволяет компаниям представить город гостям, а нам — пополнить эндаумент-фонды музеев и привлечь потенциальных партнеров»,— заключает она.