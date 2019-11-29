Круговорот вещей в природе

Активное развитие благотворительных магазинов в России стартовало в 2010-х годах. Одним из первопроходцев в этой сфере стала петербургская сеть. Со временем появились и другие организации, которые прямыми пожертвованиями или вещами помогают различным фондам. В феномене социального предпринимательства разбиралась Екатерина Загвоздкина.

Фонды отмечают, что осознанных потребителей с каждым годом становится все больше: это касается и одежды, и продуктов питания, и института имущества как такового. Покупка вещей в благотворительных магазинах позволяет обмениваться товарами, а не приобретать новые, стимулируя производство продукции масс-маркета. Кроме этого, за последние три года в мышлении жителей крупных городов произошли существенные изменения: шеринговые сервисы стали восприниматься положительно и пользоваться популярностью, особенно это характерно для молодежи, говорит основатель экологического стартапа Юрий Сафронов. Шеринг-экономика — важный элемент экономики будущего, так называемой циклической экономики, подчеркивает он. Современному поколению важно не владеть, а пользоваться, говорит представитель краудфандинговой платформы Наталья Игнатенко.

История вопроса

Примечательно, что почти все благотворительные магазины публикуют подробную отчетность о своей работе на сайтах: в ней можно найти объемы перечисленных средств, собранных товаров и одежды, количество партнеров, ежемесячные транзакции фондам.

Первые в России благотворительные магазины открыла петербургская сеть. Горожане бесплатно отдают сюда ненужную ношеную одежду, часть которой передается в социальные центры и благотворительные организации, поддерживающие нуждающихся. Остальное продается по модели секонд-хендов. Вся выручка магазинов, за исключением накладных расходов и развития сети (сейчас в городе шесть точек), идет в благотворительные организации города (перечислено около 22 млн рублей), говорит представитель компании. Например, в фонды, которые помогают бездомным людям, обеспечивают лечением онкобольных, помогают людям с аутизмом, и многие другие (всего более 100 фондов).

По городу установлено более 100 контейнеров первого в России благотворительного магазина, куда можно отправить вещи, которые вы уже не носите. За девять лет работы 779 тонн одежды компания отправила напрямую благотворительным организациям (к примеру, теплые вещи — для фонда помощи бездомным людям и детские — для фондов помощи детям), либо бесплатно раздала в центре, который посещают около 8 тыс. человек в год. Около 10% вещей идет в секонд-хенды компании либо отправляется на переработку и становится регенерированным волокном, из которого производят шумоизоляцию для машин и технические матрасы, рассказывают в компании. В магазине отмечают, что часть одежды также раздают дизайнерам, которые делают из нее новые вещи, или отдают в театры и мастерские города. В общем, заключает пресс-секретарь Ксения Чепига, в компании это называют круговоротом вещей в природе.

Еще один фонд занимается продажей вещей от дарителей, которые сами могут определять, какой организации помочь. Бесплатной раздачи в фонде нет, но вырученные средства перечисляются на благотворительность. В организации отмечают, что на уставные нужды оставляют не более 20% доходов, остальные средства перечисляются в качестве пожертвований. Сегодня фонд работает с 50 партнерами, чьими подопечными являются разные категории нуждающихся — от детского хосписа до приюта для животных. За три года работы фонд оказал материальную поддержку на сумму 6 млн рублей. В планах организации — расширить географию проекта и открыть точки сбора офлайн (сейчас компания занимается транспортировкой вещей, которые хотят сдать, по заявке).

Многие магазины делают из одежды с дефектами тряпки для хозяйственных нужд, а также развозят неликвидную одежду в приюты для животных, где эти вещи используются как половички, рассказывает представитель одной из краудфандинговых платформ.

Еще один петербургский проект пошел иным путем: компания раздает собираемые вещи бесплатно многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью, оформляя на каждого человека социальную карту, по которой раз в месяц он может выбрать два килограмма вещей. Остальная часть одежды отправляется организациям, а также нуждающимся в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Частично одежда идет в магазины, прибыль от ее продажи направляется в помощь детям с ДЦП.

Отдельным направлением в работе благотворительных магазинов является продажа продукции, изготовленной подопечными различных фондов. Сами фонды тоже этим занимаются. Так, один из них поставляет изделия (кружки, сумки, открытки, значки) и реализует их онлайн. Аналогичную сувенирную продукцию делает другой проект одного из благотворительных фондов, который, кроме того, проводит мастер-классы и лекции.

Отдавать и делиться

Безусловно, основные цели благотворительных магазинов — социальные: поддержка малоимущих, спасение планеты от отходов, качественная переработка и утилизация,— говорит господин Сафронов. Источником дохода становится реализация брендовых и хорошо сохранившихся вещей. Другим источником средств для магазинов служат гранты или частная поддержка спонсоров, например, через краудфандинговые платформы, рассказывает госпожа Игнатенко. «Впрочем, гранты и сборы на краудфандинговых платформах — это не источник заработка, а именно привлечение средств для развития проекта. Там всегда очень четко нужно прописывать, на что пойдут деньги. Например, один из фондов собирал деньги на автомобиль для развоза одежды нуждающимся в регионы»,— рассказывает она.

Несмотря на активное развитие социального предпринимательства и благотворительных магазинов, до сих пор не решена проблема льготной аренды помещений для таких организаций, говорит директор одного из фондов помощи детям Екатерина Бермант. «Стоимость аренды в столицах не позволяет движению широко развиваться. Власти ничем не помогают благотворительным магазинам, относя их к обычной торговле»,— говорит она, отмечая, что необходима пропаганда «экологического сознания».

Избегая постоянных затрат на содержание магазина, активисты стали проводить шеринг-фестивали, говорит госпожа Бермант, приводя в пример сообщество матерей района ВДНХ в Москве. «Но, конечно, эта история для больших городов, где люди позволяют себе покупать и хранить лишнее»,— заключает она.

«В какой-то момент меня испугал объем потребляемой мной одежды,— рассказывает петербурженка Маша.— С развитием масс-маркета цены на одежду стали доступными, и меня захлестнул потребительский фанатизм. Всегда приятнее надеть что-то новое, чем пылящееся в шкафу платье». Спустя годы наступило перенасыщение и осознание того, что обходиться можно малым, продолжает собеседница издания. «Скорее всего, на этой почве стали так популярны концепции минимализма, ограниченного многофункционального гардероба. На фоне однотипного масс-маркета интересны стали секонд-хенды, благотворительные магазины, которые предлагали что-то оригинальное, "с историей", при этом покупка дает моральное удовлетворение: клиент ощущает себя спонсором»,— заключает она.

Шеринг-экономика развивается во многих странах — это и сервисы каршеринга, и estate sharing, рассказывает предприниматель Кирилл Николаев. Кроме того, создаются сервисы шеринга рабочих инструментов и многого другого. «Институт собственности важен для поколения "сорок плюс", молодым важнее эмоции и "опыт", поэтому они скорее выберут взять красивое платье и сумку напрокат под мероприятие, чем пойти и оставить зарплату»,— говорит он.