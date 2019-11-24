«Звезда - 2005» заняла четвертое место в чемпионате

Завершился чемпионат России среди женщин по футболу. Он проходил в три круга. Матч на своем поле против красноярского «Енисея» стал для «Звезды - 2005» заключительным в сезоне. Пермская команд уверенно одержала победу 3-0. Все голы были забиты в первом тайме: дважды отличилась Олеся Курочкина и один гол на счету Кристины Хорошевой.

В итоговой таблице «Звезда - 2005» заняла четвертое место. В прошлом сезоне пермская команда была бронзовым призером. Так же в активе «Звезды 2005» завоевание Кубка страны. Напомним, в финальном матче «Звезда - 2005» обыграла ЖФК «Рязань - ВДВ» со счетом 2-0.