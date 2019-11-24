Владелец пельменной на «Рынке еды» продает бизнес

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже пельменной «Горчица», расположенной в пространстве «Рынок еды» на Комсомольском проспекте, 28а. Стоимость актива — 1 млн руб.

Как указал собственник, пельменная работает по этому адресу с марта. В пакет сделки войдут оборудование, посуда, аккаунты в социальных сетях, рецептура. «Продается в связи с личными обстоятельствами»,— добавил собственник.

Напомним, «Рынок еды» был открыт в 2018 году. Здесь работают несколько гастрономических заведений разных кухонь мира, а посетители рассаживаются на общей площадке.