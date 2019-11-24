Модный дом Loewe извинился за одежду, похожу на форму узников концлагерей

Испанский модный бренд Loewe оказался в центре скандала из-за рубашки и брюк, которые напоминают форму узников нацистских концлагерей, сообщает CNN. Они были частью небольшой коллекции William De Morgan, которая была посвящена британскому художнику-керамисту XIX века Уильяму де Моргану.

После появления коллекции бренд начали критиковать за ассоциации с Холокостом, в частности, в Instagram-блоге diet prada (1,6 млн подписчиков). Модный дом принес извинения через свой аккаунт в Instagram, отмечает телеканал (“Ъ” не удалось найти комментарий в соцсети). Информацию об этой одежде удалили с сайта бренда.

A luxury fashion house has apologized after being criticized for selling an ensemble resembling concentration camp uniforms from the Holocaust. https://t.co/xzqzR7TGFq — CNN (@CNN) November 23, 2019

«Наше внимание обратили на то, что один из наших образов, представленных в журнале в коллекции в честь керамиста Уильяма де Моргана, может быть неверно истолкован и соотнесен с одним из самых отвратительных периодов в истории человечества. Это абсолютно не было нашей целью и мы приносим извинения всем, кто может подумать, что мы нечувствительны к священным воспоминаниям»,— приводит CNN заявление бренда.

Напомним, в 2014 году в подобной ситуации оказалась сеть магазинов Zara. Она отозвала из продажи детские пижамы с желтой шестиконечной звездой на груди, которая некоторым показалась похожей на форму узников концлагерей.

Как оценил эту ситуацию художник, писатель и ресторатор Андрей Бильжо — в интервью “Ъ FM”.