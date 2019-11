Модный дом Loewe извинился за одежду, похожу на форму узников концлагерей

Испанский модный бренд Loewe оказался в центре скандала из-за рубашки и брюк, которые напоминают форму узников нацистских концлагерей, сообщает CNN. Они были частью небольшой коллекции William De Morgan, которая была посвящена британскому художнику-керамисту XIX века Уильяму де Моргану.

После появления коллекции бренд начали критиковать за ассоциации с Холокостом, в частности, в Instagram-блоге diet prada (1,6 млн подписчиков). Модный дом принес извинения через свой аккаунт в Instagram, отмечает телеканал (“Ъ” не удалось найти комментарий в соцсети). Информацию об этой одежде удалили с сайта бренда.

