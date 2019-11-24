Google зашел на территорию гейминга

Корпорация Google запустила глобальную онлайн-платформу для видеоигр. Она позволяет геймерам полностью отказаться от приставок и мощных компьютеров. Все игры, в том числе самые свежие релизы со всего мира, компания планирует хранить в облачном сервисе под названием Stadia. Получить к ним доступ можно будет с любого устройства. Единственное требование — скоростной интернет. В Google считают, что их платформа произведет фурор на игровом рынке. Однако первые пользователи сервис раскритиковали. В России Stadia пока не работает, но специалисты уже активно ее обсуждают. Что не так с проектом Google? И почему в компании называют разработку революционной? Выясняла Юлия Жданова.

В Google заявляют, что пользователь сможет запустить очень требовательную к ресурсам игру даже на старом ноутбуке с операционной системой Windows 98, подойдет якобы и телевизор без консоли. Всего этого будет достаточно, к примеру, для запуска последней версии Assassin’s Creed или второй части Red Dead Redemption. Достаточно иметь доступ к высокоскоростному интернету и установить браузер Google Chrome.

Другими словами, мощные игровые компьютеры за сотни тысяч рублей и новейшие приставки больше не нужны. И если план Google сработает, эти товары действительно будут годами пылиться на полках магазинов техники, уверен независимый эксперт в области интернет-игр Александр Кузьменко: «Своим заявлением, что подобная платформа будет запущена в ближайшее время, Google делает одну очень важную вещь для всей игровой индустрии: он заявляет, что будущее, о котором вы мечтали, вот-вот наступит. Можно поиграть в какую-нибудь современную видеоигру даже на электрочайнике, в который встроен монитор.

Это новая гонка технологий, которая в ближайшее время, возможно, уничтожит рынок и консолей, и персональных компьютеров в том виде, какими мы их сейчас знаем.

Скорее всего, это именно замах на 5G и на более перспективные технологии, которые появятся в ближайшем будущем. И если этим занимается Google, значит, он посылает четкий сигнал рынку: пора переставать делать “железо", а начинать делать софт».

Пока протестировать облачную платформу Google смогли только в 14-ти странах, в их числе США и Великобритания. Мнения пользователей о системе разделились. Часть из них осталась довольна и описала сервис как «Netflix для игр». Другие геймеры и многие ведущие издания обрушились на платформу от Google с критикой. В газете The Washington Post отметили задержки в загрузке изображения, а в The Guardian написали, что у Stadia проблемы с графикой. Не может сервис похвастаться и богатой библиотекой: пока через платформу есть доступ к 22 играм. Но к концу года IT-гигант обещает увеличить эту цифру.

Коммерциализация новой платформы Google выглядит сомнительно, отметила продюсер телеканала о компьютерных играх и киберспорте Е TV Карина Жарова: «Эта платформа как для тех, кто не хочет ставить дорогой тяжелый компьютер, так и для тех, кто не является хардкорным игроком. Я думаю, что на этом можно заработать, но не сейчас. Google — компания, которая способна себе позволить такой сервис, но пока это история про имидж.

Он дает людям понять, что заходит на территорию гейминга по-серьезному.

В дальнейшем платформа будет действительно актуальна. То же самое с iTunes, с музыкой — ее уже никто не хранит в телефонах, а просто берут из облачного сервиса. Stadia будет приносить деньги, как подписка на те же самые фильмы».

Разочаровала экспертов и бизнес-модель сервиса. Цена подписки должна составить около $10 в месяц. Но это не открывает полный доступ к библиотеке игр. Каждую из них нужно покупать отдельно. С другой стороны, отмечают эксперты, геймерам не придется тратить деньги на видеокарты и технику, которые значительно дороже.

Представители индустрии компьютерных игр уже подсчитывают возможную прибыль от работы сервиса, который увеличит охват аудитории, пояснил PR-директор компании Wargaming в СНГ Иван Живица: «Не каждый пользователь может потратить большие деньги на новый компьютер, но при этом он хочет играть. Мы же зарабатываем на своей игре, а не на “железе”, которое пользователь покупает. И для нас, разработчиков игр, по сути, ничего не поменяется. У пользователя появляются более широкие возможности по использованию нашей игры, то есть он может играть как на своем персональном компьютере или ноутбуке, так и использовать “облачные” технологии — дополнительный сервис, через который мы можем дать пользователю возможность использовать наш продукт».

Пока Google не раскрывает свои планы по срокам запуска Stadia в России, но, по мнению экспертов "Ъ FM", покупать доступ к платформе будут только жители крупных городов да и то не всех. В регионах Stadia окажется невостребованной, в том числе из-за слишком низкой скорости интернета.

Свой облачный сервис для игр в следующем году представит корпорация Amazon. По сведениям крупнейшего портала о компьютерных технологиях CNET, компания набирает команду специалистов в подразделение облачных технологий. И якобы перекупила нескольких сотрудников из Microsoft и других крупных игровых студий. Сейчас свои облачные платформы для гейминга есть у компании Sony и Microsoft.