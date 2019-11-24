В Екатеринбурге полицейский застрелил мужчину, пытавшегося отобрать у него пистолет

Сегодня около 6 часов утра в Заречном микрорайоне Екатеринбурга сотрудник полиции застрелил подозреваемого в хранении наркотиков. Инцидент произошел, когда наряд патрульно-постовой службы доставил мужчину 1991 года рождения в наркодиспансер на освидетельствование. Задержанный отказался от процедуры и попытался сбежать, сообщил в Instagram глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, лейтенант полиции догнал подозреваемого, но тот оказал сопротивление и попытался завладеть пистолетом.

«В соответствии с федеральным законом “О полиции” сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом, после чего и произошел второй выстрел, который оказался смертельным»,— сообщил Валерий Горелых.

Для установления всех точных и подробных обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин, а также следователь СКР. «По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно. Расследование продолжается»,— отметил полковник Горелых. В отношении погибшего возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (хранение наркотических веществ).

«При осмотре места происшествия обнаружены признаки применения табельного оружия, на теле умершего имеется след от огнестрельного ранения. Также, согласно предварительным данным проверки, сотрудник полиции был доставлен в больницу с признаками сотрясения головного мозга и травмы руки, причиненными ему молодым человеком после попытки бегства и завязавшейся борьбы с полицейским»,— сообщили в СКР. В следственном комитете подчеркнули, что организована тщательная проверка, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз. «Выясняются все без исключения обстоятельства инцидента, при которых происходило задержание молодого человека, в том числе, проверяется правомерность действий полицейского. По итогам процессуальной проверки будет принято объективное процессуальное решение»,— подчеркнули в СКР.

Алексей Буров