Наталья Комарова и Utair расскажут об авиаперевозках в Югре

Губернатор Югры наталья Комарова 26 ноября в режиме online пообщается с жителями региона на тему авиаперевозок. Как указано в Instagram губернатора, темой разговора станут маршрутная сеть, тарифы, субсидирование авиаперевозок, безопасность, качество услуг, состыковка перевозок граждан всеми видами транспорта.

Участие в эфире также примут члены правительства округа, главы муниципалитетов, представители авиакомпании Utair и аэропортов.

Эфир начнется в 12:00 местного времени. Вопросы все желающие могут оставить под постом губернатора в Instagram или в группе «Югра» во «ВКонтакте».