Мэр Тулуна отказался от госпитализации после ДТП

Глава Тулуна Иркутской области Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его супруга. По рекомендации врачей он провел ночь в больнице Черемхово, а утром уехал в свой город, сообщил «РИА Новости» мэр Черемхово Вадим Семенов.

«Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхово. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели в норме. Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун»,— сказал господин Семенов.

Автомобиль мэра Тулуна столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. По предварительной версии, он не справился с управлением.