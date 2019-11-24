На продаже доли в «Инкабе» ПНППК могла заработать 1 млрд рублей

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» опубликовало итоги работы за 9 месяцев 2019 года по РСБУ. Согласно им, выручка общества составила 3,4 млрд руб. (за 9 мес. 2018-го — 3,3 млрд руб.), чистая прибыль упала с 271 до 977 млн руб.

Столь существенные колебания в чистой прибыли вызваны тем, что ПАО в отчетном периоде получило некие «прочие доходы» в размере 1,044 млрд руб., говорится в бухгалтерской отчетности общества. В компании не раскрывают источник этих «доходов».

В указанный период ПНППК продала 50% кабельного завода «Инкаб». Напомним, в июле гендиректор ООО Александр Смильгевич консолидировал 100% «Инкаба». Ранее ему принадлежало 50%, а 49% ПНППК и еще 1% — мажоритарному акционеру ПНППК Алексею Андрееву.

Сейчас 50% ООО «Инкаб» передано в залог Сбербанку. Срок обременения ограничен датой выполнения кредитных обязательств от 18 июля 2019 года. Сумма кредита не раскрыта. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Еще одной причиной финансовых успехов ПНППК мог стать ее выход в сентябре на Московскую биржу с дебютным облигационным займом в 1,5 млрд руб. Облигации начали размещаться с 10 сентября. Заем компании понадобился, чтобы погасить некий крупный банковский кредит. Согласно отчетности ПАО, такой кредит (на 1,5 млрд руб.) был погашен.

ПНППК — российская компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Выручка в 2018 году — 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 367,8 млн руб. Находится под западными санкциями.