«РИА Новости»: в России разработают тактику применения роботов в уличных боях

В России к началу 2020 года должны сформировать тактику применения роботов в уличных боях, сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе. По данным агентства, предприятия должны провести совещания и представить свои предложения по применению роботов Вооруженными силами России в городских боях.

«Одна из главных задач российского военно-промышленного комплекса — это совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне. Перед нами руководство страны поставило задачу сформировать перспективный облик такой техники… Пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие»,— сказал собеседник агентства. По его мнению, проблемы развития в стране робототехники связаны с отсутствием в армии единой концепции применения роботов.

По данным «РИА Новости» к 2025 году в России должны появиться группировки многофункциональных роботов, которые будут решать боевые задачи.

О том, как разрабатываются автономные боевые системы и кто выступает против них, — в материале “Ъ” «Боевых роботов готовят к присяге».