Член команды депутата заксобрания вошла в генсовет «Единой России»

«Единая Россия» на съезде провела ротацию Высшего и Генерального совета партии. Из состава генсовета были выведены двое представителей Пермского края: председатель комитета Пермской думы по социальной политике Василий Кузнецов и секретарь Аспинского местного отделения партии Уинского муниципального района Сергей Бычин.

В состав генсовета вошла заместитель председателя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Савельева. Она является членом команды председателя комитета краевого заксобрания по госполитике Александра Бойченко.

Член Совета федерации от Пермского края Андрей Климов остался в составе генсовета. Губернатор Пермского края Максим Решетников сохранил позиции в высшем совете партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев пояснил, что ротация носит плановый характер и не связана с оценкой эффективности работы членов высшего и генерального советов. «На конференции была отмечена работа Василия Кузнецова как руководителя партийного проекта «Детский спорт» в Прикамье. Кроме того, была отмечена работа реготделения на муниципальных выборах», - пояснил Вячеслав Григорьев.