Мэр Тулуна госпитализирован после ДТП

Мэр города Тулун (Иркутская область) Юрий Карих попал в аварию. В ДТП погибла его супруга, сам руководитель города госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По информации «Интерфакса», господин Карих не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. Состояние мэра не является тяжелым, по предварительной информации, у него диагностирован ушиб грудной клетки. Господин Карих чувствует себя нормально, подозрение на инфаркт не подтвердилось, сообщил глава города Черемхово Вадим Семенов.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года, На выборах 8 сентября 2019 года был избран на новый срок, он баллотировался как самовыдвиженец, хотя является членом «Единой России».

Минувшим летом в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Одним из самых пострадавших населенных пунктов в результате этих паводков стал Тулун. Во время одной из поездок в Тулун президент России Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий наводнения.