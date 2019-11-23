Мэрия проводит проверку предприятия, выдавшего пенсию банкнотами «банка приколов»

Назначена служебная проверка МУП «Ветеран» информации по поводу выдачи пенсии банкротами «банка приколов», сообщила в facebook пресс-секретарь главы города Наталья Шушпанова.

Ранее журналист Анастасия петрова сообщила в facebook, что ее знакомой - пенсионерке МУП «Ветеран» принес пенсию на дом банкротами «банка приколов». Обман всккрылся в магазине, где пенсионерка пыталась расплатиться за покупку.

«МУП «Ветеран» осуществляет свою деятельность уже на протяжении 28 лет. За эти годы нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало. На текущий момент проводится служебная проверка руководством предприятия и администрацией Перми» - заявила госпожа Шушпанова.