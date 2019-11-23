Сборная России по баскетболу вновь сыграет в Перми

В пятницу Федерация баскетбола России утвердила место проведения первой домашней игры мужской сборной страны в квалификации Евробаскета-2021. Как сообщает официальный сайт РФБ игру примет Пермь. Эта встреча состоится 23 февраля 2020 года.

Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии.

Ранее в Перми уже проходили квалификационные встречи сборной России. В последний раз наша национальная команда смогла одержать победу над Финляндией и отобраться на прошедший чемпионат мира, что проходил в Китае.