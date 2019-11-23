Officina обзавелась продолжением

Обозреватель ИД “Ъ ” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда вошли в меню заведения, и чем оно отличается от первого ресторана.

Вторая по счету Officina появилась в Москве. По размеру она чуть больше, чем первая, и меню тут немного больше, и интерьер позатейливее. Но, главное, что открыли новый ресторан те же три товарища, что и первую Officina: итальянский шеф-повар Мирко Дзаго, итальянский управляющий Пьеранджело Карбонара и российский сыровар Кирилл Шаршуков.

Основу меню составляют отличные пасты, и именно ради них, прежде всего, и следует приходить на Петровку. Кроме легендарных cacio e peppe и maccheroncini с баклажанами и сыром скаморца, в новой Officina есть ньокки с артишоками и травами, настоящая праздничная лазанья и ризотто с костным мозгом и лепестками итальянского шафрана, который близкий друг Мирко Дзаго выращивает специально для него в Тоскане. Также стоит обратить внимание на вечно желанное вителло тоннато с каперсами с острова Пантеллерия, салат с белой фасолью и обжаренным осьминогом и пончики зепполе с кремом и домашним вареньем, к которым Пьеранджело Карбонара настолько неравнодушен, что съедает за день шесть штук. И, конечно, среди десертов есть тирамису, панакота и даже семифредо.

В целом, вторая Officina стала логичным продолжением первой, и теперь остро стоит лишь один вопрос: хватит ли энтузиазма, радушия и личного времени у создателей проекта, чтоб сохранять эффект присутствия сразу в двух заведениях? Хотелось бы верить, что да.