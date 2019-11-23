«Молот-Прикамье» завершил выездное турне поражением

«Молот-Прикамье» неудачно завершил свое выездное турне в рамках чемпионата ВХЛ. Подопечные Дмитрия Девяткова уступили в Нижнем Новгороде дебютанту турнира ХК «Торпедо-Горький». До этого автозаводцы одержали лишь одну победу в последних пяти матчах. В игре с пермской командой волжане забросили три безответные шайбы и уверенно взяли вверх 3-0. Это поражение отодвинуло «Молот-Прикамье» на 19- место в турнирной общей таблице.

Следующие три игры «молотобойцы» проведут на домашнем льду с тремя клубами из Китая.