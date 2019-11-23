Хирургия протеста

Более двух сотен автозаводцев в субботу вышли на митинг против ликвидации единственной в районе детской хирургии на базе больницы № 40. Они не верят, что отделение переводят в детскую больницу в Сормовском районе города из-за нехватки оборудования и врачей. По их данным, на месте детской хирургии хотят организовать платное гинекологическое отделение, которое принесет больнице дополнительный доход. Детские хирурги предлагают переоборудовать помещение под заданные стандарты или возвести пристрой, главврач Ольга Мануйленко считает их идею нереализуемой.

В субботу жители крупнейшего — Автозаводского — района Нижнего Новгорода с населением 300 тыс. человек протестовали против ликвидации единственного детского хирургического отделения в больнице № 40. Минздрав Нижегородской области намерен перевести хирургию в профильную больницу № 27 в Сормовском районе в 15 км от Автозаводского из-за несоответствия нормам оказания медицинской помощи. Как заявили в министерстве, в отделении детей принимают вместе со взрослыми пациентами, а организовать отдельный приемный покой возможности нет. Чиновники сообщили о нехватке в детской хирургии оборудования и специалистов, тогда как многопрофильный детский центр больницы № 27 располагает реанимацией и пространством для расширения стационара. Автозаводцы опасаются, что в экстренных случаях детей не успеют довезти в другой район города. Поскольку вариант перевода детской хирургии в Сормово их не устраивает, они убедили министерство отсрочить перевод отделения до конца года.

Сейчас в правительстве рассматривают альтернативные варианты решения вопроса. Министерство полагает, что можно построить новый хирургический корпус для детей или организовать отделение на базе местной поликлиники № 37.

Но и эти предложения чиновников автозаводцы считают нереализуемыми. Сегодня на митинге активисты заявили, что помещение в поликлинике не будет иметь требуемого отдельного приемного покоя, а долгосрочный договор аренды с аптекой в нем невозможно сейчас расторгнуть. Реальной причиной ликвидации детской хирургии врачи и другие медработники отделения детской хирургии больницы № 40 называли планы начальства организовать вместо нее платную гинекологию. «Каждый пролеченный случай по профилю детской хирургии стоит порядка 200 тыс. руб. А гинекологическая помощь будет стоить миллион. В этом и интерес. Детская хирургия соответствует всем требованиям оказания медицинской помощи», — рассказал “Ъ-Приволжье“ детский хирург Дмитрий Макаров, демонстрируя подготовленный план перепланировки отделения под требования минздрава, у которого предложение еще не нашло отклика. Расчеты министерства, что поездка из Автозаводского района в Сормовский займет 20 минут, медики и родители называют несоответствующими действительности: в экстренных случаях счет идет на минуты, а из-за пробок дорога между районами может занять около часа.

«На прошлой неделе довезли ребенка из Доскина за 45 минут, и то по объездной дороге», — рассказал один из врачей скорой помощи. Планы по оптимизации отделения ему понятны: «Платная гинекология – это деньги, а с детей ничего не возьмешь».



Объяснить ситуацию недовольным жителям попробовала главврач больницы № 40 Ольга Мануйленко, но высказаться в микрофон ей не дали, моментально обрушив на женщину шквал критики и упреков. Под выкрики толпы «Фашисты!» и «Агенты Госдепа!» госпожа Мануйленко передумала выступать и собралась уйти, но ее обступила толпа и стала выпытывать реальные причины перевода отделения, предлагая альтернативные варианты выхода из ситуации. «У нас огромная площадь прибольничной территории. Почему нельзя организовать пристрой к основному корпусу и сделать там отделение? Почему нельзя докупить оборудование? Церковь построить у больницы – это запросто, а детскую хирургию – нет», — наседали на главврача родители пациентов. Ольга Мануйленко парировала, что отделение невозможно расширить, как и сделать отдельный вход в приемный покой для детей. «Да, пятьдесят лет назад была общая профессия хирурга-травматолога, теперь есть детские специалисты. Строительство нового корпуса – вопрос не одного года, а у меня каждое утро болит голова о том, как там наши дети», — пыталась донести свою позицию главврач. Некоторым митингующим она посоветовала самим обратиться за помощью к специалистам и заявила, что готова разговаривать только со здравомыслящими людьми.

Отказавшись общаться с журналистами, госпожа Мануйленко покинула митинг. Следом стали расходиться и митингующие, предварительно собрав подписи за сохранение детской хирургии в больнице № 40. При поддержке регионального отделения КПРФ автозаводцы направят обращение губернатору и в Минздрав РФ.

Роман Рыскаль