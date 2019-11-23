Аэропорт «Пермь» ответил на претензии «Победы»

В аэропорту «Пермь» отреагировали на заявление руководства авиакомпании «Победа» о плохом состоянии полосы в Большом Савино. В компании не получали от «Победы» никаких официальных претензий по поводу полосы, говорится в группе аэропорта «Пермь» в facebook.

«Случаи повреждения пневматиков судов АК «Победа» были зафиксированы в аэропортах Внуково и Пулково, в том числе на трёх судов, прибывших из Перми. При этом данные повреждения могли быть получены и ранее или при посадке в аэропорту прибытия. В связи с этим, данные обстоятельства не гарантируют, что повреждения были получены в аэропорту Большое Савино» - говорится в заявлении пермского аэроаорта.

В каждом случае пермский аэропорт проводил проверку полосы, ни одна из них недостатков полосы обнаружила.

Ранее гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с жалобой на работу аэропортов. Из-за посторонних предметов на взлетно-посадочных полосах (ВВП) в аэропортах возникает риск аварий. «Победа» сообщила о более 100 случаях повреждения шасси в 2019 году. Кроме столичного аэропорта Внуково и петербургского Пулково речь идет об аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.