«Зенит» обыграл «Рубин»

23 ноября, суббота
Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 17 тура чемпионата РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.
Победу «Зениту» принесли голы нападающих Сердара Азмуна ( 8 мин.) и Артема Дзюбы ( 79 мин.).
Главный тренер клуба Сергей Семак, комментируя итоги матча, заявил, что победа «Зенита» — заслуженная, она прошла в непростых погодных условиях
Следующий матч петербургского клуба пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов. 27 ноября «Зенит» сыграет с французским «Лионом».
Все! Побеждаем «Рубин» в Казани — 2:1!— ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 23 ноября 2019 г.
Билеты на следующий матч в РПЛ: https://t.co/e6znQOCjhh#РубинЗенит pic.twitter.com/eFK8b4c26G