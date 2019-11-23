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«Зенит» обыграл «Рубин»

Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 17 тура чемпионата РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.

Победу «Зениту» принесли голы нападающих Сердара Азмуна ( 8 мин.) и Артема Дзюбы ( 79 мин.).

Главный тренер клуба Сергей Семак, комментируя итоги матча, заявил, что победа «Зенита» — заслуженная, она прошла в непростых погодных условиях

Следующий матч петербургского клуба пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов. 27 ноября «Зенит» сыграет с французским «Лионом».

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