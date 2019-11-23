Пермский край получит на Чусовской мост дополнительно 5 млрд рублей

Рабочая группа заксобрания Пермского края по подготовке регионального бюджета на 2020-2022 годы ко второму чтению утвердила поправки о дополнительных средствах из федерального бюджета. Доходная часть бюджета Пермского края в 2020 году увеличится на 2,1 млрд руб., в 2021 году – на 7,2 млрд руб., в 2022 году – на 1,2 млрд руб. Значительный объем поступлений из федерального бюджета, запланированный в 2021 году связан с выделением 5,3 млрд руб.на строительство Чусовского моста в рамках концессионного соглашения.

Напомним, строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером проекта отобрано ООО «Пермская концессионная компания». Предполагалось, что более 9,5 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 1,4 млрд руб.— из региональной казны, 3,1 млрд руб.— средства концессионера. Однако, в августе этого года, краевой минтранс заявил о необходимости увеличить стоимость соглашения на 3 млрд руб. Это связано с необходимостью реконструкции действующего моста через Чусовую.