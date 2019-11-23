Глеб Никитин стал сопредседателем рабочей группы «Единой России» по нацпроектам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял пост сопредседателя рабочей группы генсовета «Единой России» по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Назначение состоялось сегодня в Москве на XIХ съезде генсовета партии.

Еще одним сопредседателем рабочей группы по реализации нацпроектов стала вице-президент Центра стратегических разработок (некоммерческая организация, занимается стратегическими исследованиями по ключевым направлениям экономики, председатель Максим Орешкин) Наталья Трунова. В ЦСР она курирует проекты по развитию регионов, городов и сельских территорий.

В целом сегодня генсовет партии создаст шесть рабочих групп по отраслевым направлениям. Кроме того, партия сформировала правозащитный центр и дала старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.

Александра Викулова