«Камера» открыла доступ к личной жизни пользователей

Смартфоны Google и Samsung шпионили за пользователями с помощью камеры. Уязвимости во встроенном приложении гаджетов позволяли злоумышленникам делать фото, снимать видео, а также записывать разговоры пользователя без его ведома. Об этом сообщили специалисты по безопасности компании Checkmarx. Там уточнили, что доступ к программе «Камера» мошенники могли получить, даже когда мобильные устройства были заблокированы. Как такое возможно? И можно ли от этого защититься? Разбирался Андрей Загорский.

Уязвимость была обнаружена на устройствах Pixel 2 XL и Pixel 3 от Google. Что касается Samsung, здесь модели с проблемным приложением не называются. Так или иначе, обе компании разрешили публикацию отчета Checkmarx, тем самым признав, что брешь в защите действительно была, правда, тут же заявили о ее ликвидации. Это не первый подобный случай. Для обывателей стала привычной мысль о том, что гаджеты следят за своими хозяевами. Обыденными стали и истории о том, как после рядового разговора на кухне о своем намерении приобрести какой-то товар потребитель нередко вдруг обнаруживает, что ему на смартфон начинают сыпаться предложения, рекламирующие именно то, что он собрался купить.

Разумеется, так называемые шпионские чипы и модули могут устанавливать на гаджетах и злоумышленники. Но это, похоже, становится общепринятой практикой и среди самих производителей смартфонов и разработчиков операционных систем, считает генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Это в принципе общая проблема. Производитель смартфона может установить любой чип, о котором мы не будем подозревать, но который будет за нами тайно шпионить, это во-первых. Во-вторых, производители операционных систем также могут разрабатывать свой продукт с определенными уязвимостями для своих спецслужб.

Что касается преступников, на б/у телефоны, которые продаются на каждом шагу, могут быть установлены всевозможные трояны, которые потихоньку будут воровать у вас деньги».

Наиболее громкая история со смартфонами-шпионами связана с продукцией китайской компании Huawei. Американские власти неоднократно открыто обвиняли компанию в том, что ее устройства собирают закрытую информацию военного и коммерческого характера. В связи с этим Вашингтон даже внес Huawei в черный список, перекрыв ей доступ к покупке компонентов и технологий американского производства. Теперь вопрос регулируется с помощью специальной лицензии. Однако трудно сказать, чего в этой истории больше — противодействия шпионажу при помощи технических средств или просто борьбы за американский рынок.

В любом случае на бытовом уровне полностью защититься от «всевидящего ока» трудно. Но минимизировать риск стать жертвой злоумышленников все же можно, отмечает аналитик агентства Telecom Daily Илья Шатилин: «Со своей стороны, можно не ставить какие-то приложения из неизвестных источников — это в первую очередь. По сути, наверное, это все. Также нужно объяснить детям, что этого делать нельзя. Если вы даете свой смартфон ребенку без каких-то дополнительных ограничений и правил, тоже нужно следить за тем, чтобы он не пытался там что-то понаставить непонятное».

Некоторые эксперты полагают, что защитить личные данные и частную жизнь можно путем заклеивания камер смартфонов и ноутбуков. Так, например, считает представитель ФБР США Джеймс Коми. По его мнению, это так же важно, как закрывать входную дверь дома.

Заклеивать камеры гаджетов предпочитают и известные бизнесмены, например, глава Facebook Марк Цукерберг.