СКР объявил в розыск нижегородского вора в законе, организовавшего похищение людей

СКР возбудил дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) в отношении Виктора Жаринова. 36-летний вор в законе, как считает следствие, организовал похищение двух человек.

По данным СКР, Виктор Жаринов — один из криминальных авторитетов Нижегородской области, в 2013 году он «занял высшее положение в преступном сообществе». С этого момента и по ноябрь 2019 года он организовал совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В частности, в 2019 году подозреваемый организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. «Целью похищения являлось принуждение потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды»,— добавили в СКР.