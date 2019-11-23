Троллейбусы Перми могут быть переданы в региональную собственность

На следующей неделе в краевом правительстве должно состояться совещание по поводу судьбы пермских троллейбусов. Еще летом МУП «Пермгорэлектротранс» свернул их деятельность (всего было 85 машин) в краевом центре. Часть работоспособных машин краевые власти предложили отдать безвозмездно в собственность мэрии Березников.

Источник в мэрии рассказал, что основная заминка — в невозможности передачи муниципального имущества между территориями. По его данным, такие сделки сразу же будут оспорены прокуратурой. Мэрия Перми предлагает отдать троллейбусы в региональную собственность, а чиновники уже передадут ее Березникам.

В кабмине с таким подходом не согласны и намерены переубедить городских коллег отдать имущество напрямую, сообщил собеседник в правительстве.