В России стали реже подделывать банковские карты

За 10 месяцев 2019 года количество случаев использования поддельных банковских карт упало на 73%. Такие данные приводятся в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», подготовленном Райффайзенбанком и «Лабораторией Касперского», сообщает РБК.

За аналогичный период (в январе–октябре) 2018 года число случаев подделки карт снизилось лишь на 3% по сравнению с 2017-м, уточняется в документе. На снижение числа случаев подделки карт повлияли несколько факторов:

переход на карты с микропроцессором (с 1 июля 2015 года);

широкое распространение бесконтактных платежей или с помощью электронных кошельков (Apple Pay, Google Pay и т.д.);

переход на сквозное шифрование в крупных розничных сетях;

оснащение банкоматов антискимминговыми устройствами.

В других банках также заявили РБК о сокращении числа случаев подделки карт. У Тинькофф-банка сумма средств, похищенных с помощью скомпрометированных карт, в 2019 году снизилась на 32%. Московский кредитный банк за год выявил лишь одну попытку мошенничества с поддельной картой. ВТБ сообщил, что не зафиксировал ни одного случая использования поддельных карт за последние годы. В сети POS-терминалов и банкоматов Альфа-банка использование поддельных карт не выявляли с 2012-го.

Ранее эксперты по кибербезопасности Bi.Zone выяснили, что ставшие привычными для граждан технологии мобильных и онлайн-банков также уязвимы для хакеров. Злоумышленники могут воспользоваться, например, слишком продолжительной сессией клиента в мобильном банке или подобрать трансакцию под пароль, а не наоборот.

Подробности — в публикации “Ъ” «Хакеры держат дистанцию».