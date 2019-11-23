ФК «Тамбов» прервал беспроигрышную серию поражением от «Локомотива»

Вчера в ходе 17-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Тамбов» в Саранске в упорной борьбе уступил «Локомотиву» - 2:3.

Тамбовчане начали встречу не очень уверенно, но к середине тайма освоились. Впрочем, открыли счет железнодорожники - Гжегож Крыховяк точно пробил издали. Затем после штрафного Адесойе Ойеволе закатил мяч в собственные ворота и удвоил преимущество «Локомотива». Однако перед перерывом Владимир Обухов точно пробил головой в сетку москвичей, а в начале второго тайма счет сравнял Михаил Костюков. Впрочем, ничейный счет продержался недолго: Гжегож Крыховяк оформил дубль. На 66-й минуте тамбовчанам удалось затолкать мяч в ворота соперников в третий раз, но судья указал на офсайд.

По итогам встречи «Тамбов» прервал трехматчевую беспроигрышную серию и оказался на 14-м месте из 16 с 17 очками. У лидера - петербургского «Зенита» - 36 очков.

Олег Мухин