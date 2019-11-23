В круглой бане Тюмени могут открыть планетарий

В Тюмени обсудили будущее круглой бани — памятника конструктивизма 1930-х годов. С 2006 года баня на улице Ленина закрыта. Здание находится в муниципальной собственности. Во внешнем кольце бани располагались раздевалки, в среднем — помывочные помещения, а во внутреннем, прилегающем к шахте коммуникаций, находились парилки.

Как пишет «Тюменская линия», основатель питерского проекта «Планетарий №1» Евгений Гудов предложил создать в стенах бани научно-техническое пространство. Тюменский планетарий станет для них пятым, и по словам Евгения Гудова, в нем по максимуму воплотят петербургский проект.

Ожидается, что бывшая баня обзаведется 16-метровым куполом, где, помимо показа тематических фильмов, вечерами можно будет проводить симфонические и джазовые концерты. Нижний цокольный этаж станет многофункциональным залом с возможностью проекции видеоконтента на пол и стены. Второй этаж займет непосредственно планетарий, экспозиция, связанная с космонавтикой и аэрокосмической сферой, а также открытая лаборатория для стартапов по робототехнике, дизайну и архитектуре.

Концепция предварительная и уточнять детали будут во время проектирования, которое займет около 1,5 лет.