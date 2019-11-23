Усталость довела до ТИКа

В Татарстане продолжаются разбирательства по поводу итогов выборов в республиканский парламент. Член УИКа № 361 от «Справедливой России» обвинил комиссию в фальсификации результатов. Он обнаружил, что «Единая Россия» и ее кандидат согласно официальным данным получили больше голосов, чем в день выборов по итогам подсчета бюллетеней. В территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района факт переписывания протоколов отрицать не стали, но заверили, что на участке был повторный подсчет бюллетеней, предусмотренный законом. В ТИКе оговорились, что члены участковой комиссии забыли сделать пометку об этом из-за «невнимательности» и «усталости».

ТИК Советского района Казани не нашел оснований для отмены итогов выборов в Госсовет Татарстан на УИКе № 361, члены которого переписали протоколы голосования по партийному списку и одномандатному округу. Об этом говорится в ответе на жалобу члена этой участковой комиссии с правом решающего голоса от «Справедливой России» Андрея Бояршинова.

Господин Бояршинов указывал, что 8 сентября «лично принимал участие во всех этапах сортировки и подсчета голосов, а также составлении увеличенной формы протокола и первичной копии протокола голосования» на УИКе № 361. По его данным, «Единая Россия» получила на участке 267 голосов (35,5%), КПРФ — 170 голосов (22,6%), ЛДПР — 97 голосов (12,9%), Партия пенсионеров — 74 голоса (9,8%), «Справедливая Россия» — 55 голосов (7,3%), Партия роста и «Коммунисты России» — по 21 голосу (2,8%). Андрей Бояршинов уверен, что «никаких нарушений в ходе процедуры сортировки и подсчета бюллетеней» членами УИК «допущено не было». «То есть никакой ошибки при сортировке и подсчете быть не могло»,— говорилось в его обращении.

Вместе с тем 9 сентября на сайте государственной автоматизированной системы «Выборы» он обнаружил совершенно другие результаты голосования на УИК — «Единая Россия» победила, получив 537 голосов (67.1%). У КПРФ оказалось 88 голосов (11%), у ЛДПР — 55 (6,9%), у «Справедливой России» — 35 голосов (4,4%). «Партии "Единая Россия" были приписаны 270 голосов избирателей путем вычитания из голосов за другие партии, а также из числа недействительных (н/д) бюллетеней»,— пришел к выводу член УИК. Он отметил, что «то же самое произошло с результатами по одномандатному округу»: кандидат от «Единой России» Роза Заббарова, победившая в округе и ставшая депутатом, «дополнительно получила 388 голосов избирателей, в то время как у остальных кандидатов число голосов снизилось в разы». Господин Бояршинов предположил, что оба протокола были переписаны, после того, как он и член УИК от КПРФ Александр Кириллович покинули помещение участка.

Андрей Бояршинов заподозрил, что остальные члены УИК фальсифицировали итоги выборов, что подпадает под ст. 142.1 УК РФ. В связи с этим он обратился Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦИК РФ. Следователи перенаправили сообщение в ЦИК Татарстана, который в свою очередь отправил жалобу в территориальную комиссию. Из Генпрокуратуры и ЦИК РФ Андрей Бояршинов ответы пока не получил. К заявлениям были приложены фотографии увеличенных копий протоколов и копия итогового протокола по округу.

В ТИК Советского района отрицать переписывание протоколов не стали, однако заверили, что в этом никакого нарушения закона не было. Председатель избиркома Расима Валиева заверила, что по итогам подсчета копии протоколов были выданы представителям КПРФ, однако после их ухода члены УИК обнаружили «ошибки и несоответствия». В итоге у них возникли «сомнения в правильности составления протоколов» и «было принято решение о проведении повторного подсчета голосов».

Госпожа Валиева призналась, что по закону на новых протоколах должна была быть проставлена пометка «повторный подсчет голосов», но этого сделано не было. Она объяснила это «невнимательностью членов избирательной комиссии, обусловленной накопившейся за день голосования усталостью». «Отсутствие на соответствующих протоколах об итогах голосования отметки "повторный подсчет голосов" в силу закона не предусматривает каких-либо негативных правовых последствий при оценке указанных избирательных документов»,— отметила председатель ТИКа.

Господина Боряшинова такой ответ избиркома не устроил. Он сообщил "Ъ", что по-прежнему считает, что протколы были переписаны незаконно: «Ответы всех инстанций — покровительство факта чудовищной фальсификации итогов голосования 8 сентября». Активист намерен обжаловать ответы ведомств в суде.

Стоит отметить, что ранее в незаконном переписывании протоколов были заподозрены члены УИК № 357 Советского района Казани. С заявлением в суд обращался кандидат КПРФ в Пионерском округе Родион Ефремов. Он утверждал, что его представители получили копии протоколов, где была зафиксирована его победа, однако, согласно данным ГАС «Выборы», большинство голосов получил единоросс Илья Вольфсон. На судебном заседании представители ТИКа и руководство УИКа заявили, что представители господина Родионова получили копии «тренировочного протокола», который не является итоговым. Он был распечатан якобы по ошибке. Другие члены комиссии не смогли объяснить разницу между двумя версиями протоколов, пояснив, что не обращали внимания на «какие-то цифры», когда ставили свои подписи. Суд иск кандидата КПРФ отклонил.

Напомним, 8 сентября на выборах в Госсовет Татарстана уверенную победу одержала «Единая Россия», получив 72,4% голосов избирателей. Второе место заняла КПРФ с результатом 10,7%. Остальные партии не преодолели проходной барьер. В одномандатных округах прошли кандидаты «Единой России» и близкие к ним самовыдвиженцы. Также в округах, где не было единороссов, прошли по одному кандидату от «Справедливой России», ЛДПР и Партии роста.

Кирилл Антонов