Фельдшер и пациент погибли при столкновении скорой помощи и грузовика в Удмуртии

В Удмуртии два человека погибли и трое пострадали при столкновении грузовика «Газель» и автомобиля скорой помощи. ДТП произошло около 21:05 22 ноября на 196 км трассы Елабуга-Пермь в Якшур-Бодьинском районе, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

«28-летний водитель автомобиля "Газель" выехал на встречную полосу, где столкнулся со специализированным автомобилем скорой помощи УАЗ. В результате ДТП на месте скончался фельдшер скорой помощи, мужчина 1988 года рождения, также скончалась пациентка, которую они транспортировали, женщина 1950 года рождения. Водителя скорой помощи в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, водитель "Газели" получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Сопровождавшая женщина, которая находилась в скорой помощи, также получила травмы, доставлена в медучреждение. По той информации, которой мы сейчас обладаем, по показаниям очевидцев и самого водителя, он выехал на полосу в результате засыпания»,— отметил руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.