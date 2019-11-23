В Челябинске суд освободил от наказания колясочника, обвиняемого в терроризме

Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинска, инвалида-колясочника Амира Гилязова виновным в публичных призывах и содействии терроризму, а также в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Однако он освобожден от наказания, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил Амира Гилязова к 11 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием сети «Интернет» в течение 3 лет. «Однако, в связи с наличием заболевания, препятствующего нахождению осужденного в исправительной колонии, суд освободил его от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы. Данная норма закона регламентирована статьей 81 УК России», – сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, осужденный является приверженцем идеологии и активным членом международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории России, и вовлекал в нее новых лиц, распространяя и пропагандируя идеи с помощью интернета.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинец страдает болезнью Дюшана, вызывающую атрофию мышц. В октябре прошлого года инвалида арестовали и поместили в следственный изолятор. Поводом для обвинения стал видеоролик, который он якобы смонтировал и выложил в интернет в 2004 году. Видео было признано экстремистским. Адвокатам челябинца удалось добиться его перевода из СИЗО в тюремную больницу №3. Вскоре колясочника выпустили на свободу.