Около 6,5 тыс. эвакуируют из Кельна из-за бомбы времен Второй мировой войны

Из-за обнаружения английской бомбы времен Второй мировой войны из Кельна планируется эвакуировать около 6,5 тыс. человек. Как сообщается на сайте местной администрации, изначально бомбу планировалось обезвредить в пятницу, однако работы перенесли на субботу.

Бомбу обнаружили во время строительных работ в районе Цольшток, территория на расстоянии 500 м была оцеплена. Бомба была найдена неподалеку от железнодорожных путей, где находилось около 30 вагонов с опасными грузами. Необходимость отогнать их обусловило решение перенсти обезвреживание на день.

«Жители могут переночевать в своих квартирах. Служба общественного порядка информирует их громкими объявлениями и начнет эвакуацию около 6500 человек завтра, в субботу, 23 ноября 2019 года, в 8 часов»,— говорится в сообещнии. Для эвакуированных будет создан контактный пункт.