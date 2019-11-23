«Семье» понадобился холодильник в Кондратово

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, новый владелец бывшего распределительного центра «Вивата» (Кондратово, ул. Водопроводная) — ООО «Семья Импорт» планирует расширение.

Собеседник в ГК «ЭКС» пояснил, что у компании есть планы по строительству морозильных камер для нужд торговой сети «Семья» (для хранения замороженных продуктов и фруктов). Всего потребности сети оцениваются до четырех камер. Сейчас компания подсчитывает, строить для холодильников отдельное здание, либо разместить их в действующем комплексе.

Напомним, минувшим летом «ЭКС» купила за 230 млн руб. распределительный центр и земельный участок в Кондратово у «СБК-Трейд». Площадь участка, которую выкупает холдинг, составляет 3 га (под нужды самого комплекса).

Распределительный центр (первую очередь) группа «Виват» построила для обслуживания своей розничной сети несколько лет назад. Через некоторое время после начала процедуры банкротства «Виват-Трейда», в мае 2017 года, объект и земельный участок были сданы в аренду на 49 лет ООО «Семья-Логистика». О потребности в собственном распределительном центре в связи с расширением розничного бизнеса группа «ЭКС» заявила еще в 2016 году. Тогда холдинг рассматривал несколько вариантов, в том числе строительство.