В конце декабря «Стройпанелькомплект» начнет строительство домов во Владимирском

АО «Стройпанелькомплект» (СПК) в конце декабря приступит к строительству трех жилых домов по ул. Ординской, 11–16 в микрорайоне Владимирском (Свердловский район Перми). Сдать новостройки в эксплуатацию планируется в 2021 году, сообщил „Ъ-Прикамье“ гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин. По его словам, строительство жилья на ул. Ординской находится на подготовительном этапе. Планируемые дома Виктор Суетин назвал «совершенно новым проектом», который будет мало похож на типовую панельную застройку СПК. По планам к строительным работам компания приступит в конце декабря — начале января, уточнил господин Суетин.

«По дому не будет видно, что это привычная типовая „панелька“, то есть фасад будет изготавливаться на стройке. Или это будет „мокрая штукатурка“, или, допустим, какой-то навесной фасад,— отметил гендиректор СПК.— Это и проект немного другой. Но далеко от индустриального мы не уходим, потому что сейчас сроки и качество индустриального жилья все-таки выше».

Виктор Суетин добавил, что в связи с применением новой технологии стоимость реализации нового проекта получается немного выше, чем типовых панельных домов компании. Кроме того, проигрывает и скорость строительства в связи с сезонностью работ.

Напомним: о том, что СПК возведет три жилых дома на ул. Ординской, стало известно в 2013 году. Тогда девелопер завершал расселение площадки. Виктор Суетин озвучивал также, что площадка требует инвестиций не только в расселение, но и в строительство сетей. Жилой комплекс будет включать два типовых панельных и один каркасный 16-этажный дом, общая площадь жилья составит 15–16 тыс. кв. м.