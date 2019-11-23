«Пермэнергосбыт» потребовал банкротства Александровского завода

ПАО «Пермэнергосбыт» решило присоединиться к банкротному делу ОАО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ). 1 ноября в суд поступило соответствующее заявление, его рассмотрение назначено на 25 ноября. Как говорится в картотеке суда, АМЗ задолжал энергетикам свыше 18 млн руб.

ОАО «АМЗ» производит горно-шахтное оборудование и контролируется семьей председателя совета директоров Геворга Меграбяна: 41,07% принадлежит ему самому, 28,89% — Амалии Меграбян, 15% — Ани Затикян. По итогам третьего квартала 2018 года АМЗ показал выручку в 139,2 млн руб. и убыток в 179,2 млн руб.

Проблемы у предприятия возникли в 2015 году, когда различные контрагенты общества стали обращаться в арбитражный суд края с исками о признании несостоятельным ОАО. Всего по делу обратилось порядка 30 заявителей, но никому не удалось добиться введения процедуры, всякий раз задолженность гасилась ответчиком добровольно. Сложности начались, когда осенью 2015 года в дело вступило АО «Газпромбанк». В конце 2018 года права требования долга «Газпромбанка» в 363,3 млн руб. перешли к столичному АО «Строймонтаж», которое действовало в интересах владельцев завода.