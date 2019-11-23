Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института. Испытаниями двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом прошли успешно.

Специалисты оценивали возможность использования такого двигателя на двухдвигательном девятиместном и однодвигательном шестиместном самолетах местных воздушных линий, сообщил руководитель работы, начальник отдела ЦИАМ Лев Финкельберг. «В ходе испытаний получены характеристики двигателя в диапазоне от земного малого газа до взлетного режима, проверены его запуски и приемистость. Результаты работы подтвердили заявленные в техническом задании удельные характеристики по литровой мощности, расходу топлива и весу двигателя»,— говорится в сообщении. Планируется продолжить исследования в термобарокамере ЦИАМ и в дальнейшем испытать двигатель на экспериментальном летательном аппарате.

Напомним, в августе генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин сообщил, что на основе двигателя автомобиля российского производства Aurus (бренд серийных автомобилей проекта «Кортеж») будет создан его авиационный вариант.

Напомним, автомобиль российского производства Aurus был впервые официально представлен на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2019 года. Весной на машины этой марки был открыт прием заказов.