В Воронеже прошел слет военно-патриотических объединений

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

20 ноября во Дворце творчества детей и молодежи прошел городской слет юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов «Навстречу Великой Победе».



Организаторами мероприятия выступили управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Основными идеями слета стали воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к традициям своего народа, пробуждение чувства гордости за воинские подвиги предков, побуждение к участию в акциях памяти, оказанию помощи ветеранам.

В холле Дворца развернулась работа 20 интерактивных площадок, где воспитанники военно-патриотических объединений смогли продемонстрировать свои умения и навыки. К проведению площадок были привлечены специалисты 20-й армии, ВУНЦ ВВС «ВВА», региональное отделение ДОСААФ России Воронежской области. Воспитанников объединений научили элементам борьбы и рукопашного боя, сборке/разборке автомата, укладке парашюта, вязанию узлов. Ребятам рассказали о поисковой работе, познакомили с азбукой Морзе, церемониальным оружием России, прочитали оригинальные фронтовые письма.

После выставки началась торжественная часть слета. С напутственным словом перед юными воронежцами выступили ветеран Великой Отечественной войны, танкист, полковник в отставке, участник парада Победы 1945 года, Почетный гражданин Воронежа Николай Борисов, исполняющий обязанности начальника Регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Александр Картавцев, представители общественных ветеранских организаций. В работе слета приняли участие обучающиеся кадетского класса школы № 2044 города Москвы – воспитанники военно-патриотического клуба «Кадеты – Серебряковцы».

На мероприятии были подведены итоги городского конкурса на лучшую организацию работы объединения военно-патриотического профиля по итогам 2018-2019 учебного года. Третье место в конкурсе занял военно-спортивный клуб «Школа безопасности» (МБУДО Дом детства и юношества). Второе место присуждено ВПК «Арсенал» (МБОУ СОШ № 80). Победителем же конкурса признан военно-патриотический клуб «Пластун» (МБОУ СОШ № 46). Обладателям призовых мест были вручены грамоты, кубки, сертификаты на приобретение форменной одежды и участие в экскурсионно-патриотической поездке в город-герой Москва с посещением Бородинского поля.

Юнармейцам, участвовавшим в параде 9 мая 2019 года в Воронеже, были вручены удостоверения к медалям «За участие в военном параде в День Победы». Также участники слета смогли посмотреть интересную концертную программу, посвященную 75-летию Победы.

Отметим, что в настоящее время в Воронеже действует 57 военно-патриотических объединений, в которых задействованы более 1700 школьников. Первые отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» появилось в Воронеже в 2017 году.

Воронежские юнармейцы осваивают комплекс «Готов к труду и обороне!», изучают начальную военную подготовку, участвуют в военно-спортивных играх, региональных и всероссийских сборах, в возрожденной в Воронеже в 2015 году Почетной Вахте Памяти на Посту № 1 у Вечного огня братской могилы № 6 накануне Дня Победы, в поисковой работе, оказывают помощь ветеранам.