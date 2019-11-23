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Хроники реконструкции путепровода на улице 9 Января. 22 ноября 2019 года

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

29 октября в 23:00 стартовал очередной этап реконструкции путепровода, работы при котором возможно проводить только при перекрытии движения.


На объекте продолжается подготовка к демонтажу следующих пролётных строений путепровода – ведётся разборка выравнивающего и защитного слоёв сооружения на разных пролётах.

Кроме того, производится переустройство кабелей сигнализации централизации и блокировки, готовится технологическая площадка под буровую установку – ведётся планировка и укладка плит.

Параллельно ведётся вывоз строительного мусора.

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