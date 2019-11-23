Хроники реконструкции путепровода на улице 9 Января. 22 ноября 2019 года

23 ноября, суббота
Фото: пресс-служба мэрии Воронежа
29 октября в 23:00 стартовал очередной этап реконструкции путепровода, работы при котором возможно проводить только при перекрытии движения.
На объекте продолжается подготовка к демонтажу следующих пролётных строений путепровода – ведётся разборка выравнивающего и защитного слоёв сооружения на разных пролётах.
Кроме того, производится переустройство кабелей сигнализации централизации и блокировки, готовится технологическая площадка под буровую установку – ведётся планировка и укладка плит.
Параллельно ведётся вывоз строительного мусора.