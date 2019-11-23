В администрации города обсудили результаты работы по пресечению незаконной продажи алкоголя

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

В мэрии прошло заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов предупреждения и пресечения незаконной реализации алкогольной продукции на территории города. Его провела заместитель главы администрации Людмила Бородина.

В совещании приняли участие сотрудники структурных подразделений мэрии, заместитель прокурора города Юрий Болдырев, заместитель начальника управления МВД по г. Воронежу Сергей Воронцов, председатель комитета по предпринимательству Торгово-промышленной палаты Воронежской области Дмитрий Тарасевич, представители общественных организаций («Трезвость» и «Молодежный центр поддержки социальных инициатив «Маяк»).

Руководитель городского управления административно-технического контроля Максим Яровой рассказал о результатах работы по пресечению незаконной реализации алкоголя за третий квартал этого года. Он подчеркнул, что мониторинг проводится совместно с сотрудниками департамента имущественных и земельных отношений правительства Воронежской области, правоохранительных органов и общественными организациями.

В ходе проверок за указанный период факты незаконной реализации алкоголя были выявлены в Коминтерновском (21 торговый объект), Советском (10 объектов), Левобережном (8 объектов) и Центральном (6 объектов) районах.

– Предпринимаемые меры позволяют не только выявить правонарушения, но и способствуют прекращению несанкционированного алкоголеоборота, - сказал Максим Яровой.

Так, например, прекращена продажа спиртосодержащей продукции на 10 стационарных объектах, демонтированы 4 НТО. Также были наложены штрафы на общую сумму 1 млн. 83 тыс. рублей и изъято из оборота 306 литров алкоголя.

– В отношении 25-ти нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, еще по 20-ти – направлены материалы в отделы полиции. Чаще всего протоколы составлялись за несоблюдение правил розничной продажи алкоголя. Реже – за продажу несовершеннолетним и торговлю без сопроводительных документов, – рассказал Максим Яровой.

Заместитель главы администрации Людмила Бородина отметила важность проводимой совместной работы. Она также подчеркнула, что с предпринимателями регулярно ведется разъяснительная работа, оказывается необходимая консультативная помощь.

– Мы готовы поддерживать бизнес. Но организация торговли, в том числе и алкоголем, должна вестись на законных основаниях с соблюдением всех требований, установленных законодательством, – сказала Людмила Викторовна.