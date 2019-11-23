Суд отправил под домашний арест пенсионера, обвиняемого в оправдании теракта в архангельском ФСБ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 18 января 2020 года пенсионера Александра Коваленко, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Предполагается, что пожилой мужчина в постах «Вконтакте» оправдывал действия подростка, совершившего теракт у здания управления ФСБ в Архангельске в 2018 году.

«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Коваленко до 18 января 2020 года»,— сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (цитата по ТАСС). Полиция задержала Александра Коваленко на этой неделе. Сам он, как уточнили в пресс-службе, против домашнего ареста не возражал.

По информации «Медиазоны», мужчина опубликовал пост под ником Stalinsky Sokol. В нем он назвал совершившего взрыв подростка «героем новой России» и поблагодарил за содеянное. «Закс.ру» сообщил, что арестованному петербуржцу 68 лет.

Напомним, взрыв в здании регионального управления ФСБ произошел 31 октября. 17-летний местный житель вошел в здание и достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате он погиб, еще трое сотрудников ФСБ были ранены. Возбуждено дело по статье «теракт» (ст. 205 УК РФ).

Подробности — в публикации “Ъ” «У архангельского взрывника нашелся соратник в Москве».